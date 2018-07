Le VO porte les résultats du groupe Parot

Coté en Bourse, l'opérateur vient de publier ses résultats à l'issue du premier semestre de l'exercice 2018 : ceux-ci affichent une augmentation du CA de l'ordre de 26,9 %, à 262,7 millions d'euros. L'activité de la seconde main n'est pas étrangère à cette hausse.

C'est une habitude depuis qu'il est coté en Bourse, le groupe Parot a publié les résultats de l'entreprise à l'issue du premier semestre 2018. Ainsi, et après six mois d'activités, le CA consolidé du groupe Parot atteint 262,7 millions d'euros, soit une progression de 26,9 % pour un total de 12 757 véhicules vendus (VN+VO). A périmètre constant, la croissance organique du CA ressort à 11,8 %.

Des bons résultats dus notamment aux acquisitions réalisées par le groupe et intégrées sur ce premier semestre. En effet, et comme déjà annoncé dans nos colonnes, le groupe Parot avait notamment repris le groupe Holfi (Webauto) et les trois sites situés en région Centre-Val-de-Loire (Ford, Alfa Romeo, Fiat, Jeep et Land Rover) totalisant un CA de 13,5 millions d'euros. En outre, l'opérateur avait aussi mis la main sur deux concessions Ford, Alfred Boos Developpement, à Saint-Junien et Limoges (87), et cumulant un CA de 21 millions d'euros.

Par ailleurs, la bonne santé de l'activité VO a également contribué aux bons résultats obtenus par l'opérateur. Celle-ci progresse de 32,5 % sur la période et de 19 % à périmètre constant pour peser aujourd'hui 35 % de son CA.

En volume, le groupe a écoulé 7 624 VO, en progression de 36,5 % et 24,8 % à périmètre constant, et représente 59,8 % des volumes totaux du groupe. En contrepartie, les volumes VN ne progressent que de 7 %, à 5 133 unités.

"La performance du premier semestre reflète à la fois une croissance organique solide de 11,8 %, toujours supérieure à celle du marché automobile, et une politique d'acquisition dynamique sur un secteur en pleine consolidation. Cette performance, soutenue par le succès de notre stratégie marketing omnicanale notamment appliquée au marché du VO, traduit ainsi notre capacité à mettre en œuvre notre plan stratégique et nous permet de réaffirmer sereinement notre objectif de croissance rentable 2018 et notre ambition d'intégrer le Top 10 français", a commenté Alexandre Parot, PDG du groupe éponyme.





Dans notre dernière édition du Top 100 des groupes de distribution, le groupe Parot est situé au 51e rang avec 6 993 VN écoulés et un CA de 440 millions d'euros sur l'année 2017.

Répartition du CA par catégorie