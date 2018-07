Les Grands Prix de la Distribution Automobile se profilent

En novembre prochain, aux côtés des Concession et Groupe de l'Année, le Journal de l'Automobile élargira le périmètre de son événement dédié à la distribution. Les Grands Prix de la Distribution Automobile vont en plus récompenser les initiatives des opérateurs français autour de cinq nouveaux prix.

Cochez dès aujourd'hui le 15 novembre prochain sur votre agenda ! Le Journal de l'Automobile vous donne rendez-vous pour Les Grands Prix de la Distribution Automobile.

En plus de l'élection de la Concession de l'Année, dont la première édition remonte à 2002, et du Groupe de l'Année, première fois primé en 2007, le JA fait évoluer ce rendez-vous afin de mettre en avant les nouveaux défis de la distribution. Ainsi, en plus des deux trophées historiques, cinq prix supplémentaires viendront récompenser les initiatives des distributeurs automobiles hexagonaux.

Pour cette édition 2018, voilà les cinq nouveaux prix :

- Le Distributeur de l'Année

- La Saga familiale

- Prix de l'innovation sociale

- Prix de l'innovation digitale

- Groupe étranger de l'année

Vous pouvez dès à présent candidater sur notre site Internet en cliquant sur le lien suivant :

http://gpda.journalauto.com/candidature/

Vous avez jusqu'au 28 septembre prochain pour déposer votre candidature et avoir la chance d'être sélectionné par notre jury composé des journalistes de la rédaction.