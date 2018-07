Alphabet poursuit son développement européen avec la Serbie

Le loueur en longue durée complète son maillage européen avec l’ouverture d’une antenne en Serbie en partenariat avec AKS Fleet Solution. Cet acteur local est actuellement à la tête d’une flotte de 800 véhicules.

Alphabet accélère son développement européen. Après la récente ouverture d’antennes au Portugal et en Irlande, le loueur en longue durée annonce aujourd’hui son arrivée en Serbie. Son entrée sur ce nouveau marché s’effectue par le biais d’un partenariat avec AKS Fleet Solution, un acteur local fondé en 2013. Présenté comme le plus grand opérateur indépendant du pays, il revendique une flotte gérée de plus de 800 véhicules.

"Nous sommes heureux de conclure un partenariat avec AKS Fleet Solution et de renforcer notre présence en Serbie. Ils ont la réputation d’offrir un excellent service à leurs clients et nous sommes impatients de collaborer avec nos nouveaux partenaires pour proposer la gamme complète de nos services dans cette économie en croissance", déclare Rüdiger Ebel, le responsable des nouveaux marchés chez Alphabet International.

Avec l’ouverture de cette nouvelle antenne, Alphabet porte sa présence internationale à 22 pays. Le loueur est essentiellement implanté en Europe, mais il propose également ses services en Chine et en Australie. Sa flotte gérée s’élève à 680 000 véhicules.