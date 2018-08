Les ventes du groupe Volkswagen progressent de 10,6% en juillet

Portées par le marché européen, les immatriculations du groupe allemand ont dépassé les 900 000 unités le mois dernier à l'échelle du globe. Sur les sept premiers mois de l'année, Volkswagen voit ses ventes augmenter de 7,5%.

Dans la lignée de six premiers mois historiques, le groupe ayant enregistré à cette occasion des résultats semestriels records, Volkswagen a continué de croître en juillet. La multinationale allemande a écoulé 908 200 véhicules neufs dans le monde sur cette période, soit 10,6% de plus qu'en juillet 2017. Un total qui vient ainsi conforter le bilan annuel du groupe, crédité désormais de 6,4 millions de ventes et d'une progression de 7,5%.

"Juillet a été un mois fort pour le groupe, toutes les marques ayant enregistré des gains significatifs", précise Fred Kappler, directeur des ventes. Volkswagen Véhicules Particuliers totalise ainsi 505 900 immatriculations (+8,3%) contre 165 300 pour Audi (+7%). De leurs côtés, Skoda et Seat enregistrent des croissances à deux chiffres sur le mois de juillet (+14,6% et +35,7%) comme sur l'ensemble de l'année (+12,0% et +20,1%).

Du côté des marchés, l'Europe a porté le groupe en juillet avec des ventes en hausse de 24,2% tandis que l'Allemagne permet à VW d'afficher une croissance stratosphérique (+38,3%). Ailleurs, les résultats sont plus hétérogènes. Stables en Asie-Pacifique (+0,9%), en léger déclin en Amérique du Nord et Centrale (-1,5% mais +7,8% sur le seul marché US) et en progression en Amérique du Sud (+16,5%) grâce à la bonne santé du marché brésilien où le groupe progresse de 39,4%.

D'ailleurs, à l'échelle de l'exercice 2018, c'est bien dans cette région que Volkswagen enregistre sa plus belle progression tandis que l'Europe (+8,7%, 2,8 millions de VN) et l'Asie-Pacifique (+7,8%, 2,5 millions d'unités) s'inscrivent dans la tendance annuelle.