Le groupe Bernier s’ouvre à Opel

Selon l’Autorité de la concurrence, le groupe Bernier devrait officiellement racheter la société Garage du Château, et ainsi, se renforcer avec Kia, s’ouvrir avec Opel.

Le groupe Bernier poursuit ses opérations de croissance aussi bien internes qu’externes. Du coté ddes opérations internes, le groupe a inauguré en mars dernier et après un an de travaux, sa concession bi-marque Peugeot et Citroën à Amilly. Avec comme objectif, 600 VN Peugeot vendus, 444 VN Citroën ainsi que 700 VO cette année. Du côté de la croissance externe, le groupe vient de se distinguer en signalant à l’Autorité de la concurrence son intention de racheter la société Garage du Château détenue par la famille Beulin.

Cette dernière représente la concession de Sainte-Geneviève-des-Bois dans l’Essonne, distribuant les marques Kia et Opel. Cette prise de contrôle, qui devrait être effective le premier janvier, devrait donc permettre au groupe Bernier non seulement de s’ouvrir à Opel, mais aussi de compléter son maillage de distribution de Kia. Une acquisition qui fait donc sens, dans le contexte où le groupe représente déjà la marque coréenne sur ses deux sites à Orléans et Etampes, mais possède aussi de nombreux panneaux des marques du groupe PSA.

Pour rappel, le groupe Bernier a écoulé, en 2017, 10 334 VN et 4 931 VO et généré un CA de 320 millions d'euros. L'opérateur distribue les marques Peugeot, Citroën, Toyota et Kia sur 26 sites répartis entre l'Ile-de-France, la région Centre et la Normandie.