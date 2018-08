Opel en dit plus sur ses futurs modèles avec le GT X Experimental

Dans le cadre de son plan stratégique PACE, présenté en novembre dernier, Opel avait annoncé fournir prochainement plus de précisions sur l’orientation stylistique et technologie de ses futurs modèles. C’est désormais chose faite avec la présentation de son concept, le GT X Experimental.

Ce SUV tout électrique compact à cinq portes préfigure ainsi ce que seront les nouveaux modèles de l’allemand au milieu des années 2020. Rien d’étonnant donc que le choix de ce concept emblématique se soit porté vers un SUV compact avec une longueur de 4,063 mètres, une largeur de 1,830 mètre, une hauteur de 1,528 mètre pour un empattement de 2,625 mètres. Mais pour son SUV, Opel a plutôt préféré basculer sur la sobriété. Le leitmotiv : less is more.

Sobriété dans la conception, puisque le GT X Experimental est basé sur une plateforme allégée. Mais aussi sobriété dans le design : le constructeur explique avoir remis en question chaque module et chaque fonction habituels pour ne conserver que les éléments utiles. Exit donc les poignées de porte, les rétroviseurs extérieurs et les roues sur dimensionnées. Le concept a été conçu avec des roues de 17’’, visuellement agrandies via des enjoliveurs en caoutchouc qui chevauchent la jante.

Une version électrifiée pour tous les modèles en 2024

Le concept inaugure deux partis pris stylistiques présents sur les prochains modèles de la marque : l’Opel Compass et l’Opel Vizor, définissant le thème des faces avant et arrière. Au programme : une nervure centrale du capot accentuée, des feux de jour en forme d’aile à l’avant et à l’arrière et une nervure appuyée du bouclier. Le blitz devient quant à lui un indicateur de l’état du fonctionnement du véhicule en s’éclairant dans différentes couleurs. A l’intérieur, le concept accueille une planche de bord épurée, intégrant trois écrans qui camouflent par exemple les buses d’aération.

Enfin, sobriété dans l’énergie puisque le concept dispose d’une batterie lithium-ion compacte de 50 kWh avec charge inductive. Pour rappel, le constructeur s’est engagé à offrir d’ici 2024 une version électrifiée de chacun de ses modèles.