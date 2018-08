Volkswagen précise ses ambitions en matière de véhicules connectés

Volkswagen investira 3,5 milliards d’euros pour la connexion de ses véhicules d’ici à 2025. Au programme : une plateforme de services personnalités pour des véhicules connectés et des bénéfices à la clé pour les concessionnaires.

Le fil rouge de Volkswagen depuis plusieurs années : créer pour chacun de ses clients un monde digital personnalisable. La première pierre de cette stratégie a été posée avec App-Connect. L’outil, déjà largement démocratisé dans la gamme de véhicule permet la connexion à bord de presque tous les smartphones via MirrorLink, Android Auto ou Apple CarPlay. Une autre pierre a été posée avec deux autres systèmes l’User ID et l’Ecosystème Volkswagen.

Via cet User ID disponible sur application smartphone, chaque conducteur pourra façonner son propre monde digital avec deux types de paramétrages : ceux liés au véhicule et ceux relatifs aux services de mobilité et de divertissement. Sauvegardées en ligne sur le cloud, ces données peuvent être ensuite transférées dans n’importe quel véhicule de la marque Volkswagen. Ces technologies devraient être démocratisés sur les modèles du groupe d’ici à 2021 en Europe, avec, en premier lieu, les véhicules issus de la plateforme modulaire électrique MEB.

Un service d’auto-partage en première brique de cet écosystème

Le groupe veut aujourd’hui aller encore plus loin avec la création d’un écosystème de services baptisé « We ». Premier d'entre eux disponibles, un service d’auto-partage électrique. Annonce qui n’en est pas vraiment une puisque le constructeur avait déjà dévoilé au début de l’été son projet d’auto-partage de ses véhicules de la marque Volkswagen, d’abord en Allemagne en 2019 avec 1 500 e-Golf dans un premier temps, puis 500 e-up. L’ensemble de ces véhicules sera progressivement remplacé par les modèles de la gamme électrique I.D.

Ce service baptisé We Share sera disponible quelques mois plus tard dans les grandes villes européennes de plus d’un million d’habitants. Devraient suivre les grandes métropoles américaines en 2020. S’il s’agit là d’un premier pas dans la construction de cet écosystème connecté We, le Michael Jost, chef de la stratégie précise qu’il pourra être enrichi de solutions de partenaires externes. « Nous allons accroître notre niveau de compétence dans le domaine des logiciels et nous appuyer sur des partenariats ou des coentreprises. »

Garder un lien avec le concessionnaire

Cet ecosystème reposera sur une plateforme bâtie à l’échelle du groupe, basée sur le cloud et permettant de connecter les clients, les services et les véhicules. Ces derniers seront équipés d’un système d’exploitation propre au constructeur, et appelé vw.OS. Volkswagen estime qu’à partir de 2020, grâce à son programme Volkswagen Connect, plus de cinq millions de ses véhicules seront connectés. « Ils feront partie intégrante d'un écosystème », a déclaré Jürgen Stackmann, membre du Conseil d'administration des ventes et du marketing chez Volkswagen.

Enveloppe consacrée à cette vaste numérisation de l’univers Volkswagen : 3,5 millions d’euros, à dépenser à l’horizon 2025. Avec ces véhicules connectés, Volkswagen entend bien tirer des bénéfices pour l’activité de son réseau. Ainsi, pour l’entretien de leur véhicule, les clients pourront recevoir des offres sur mesure, sans devoir prendre rendez-vous avec un atelier au préalable. Sans oublier la vente d’offres et de services numérique. Le groupe entend générer des recettes de l’ordre de plusieurs milliards d'euros à moyen terme.