BMW est resté le constructeur le plus rentable au 1er semestre 2018

Si, sur le deuxième trimestre 2018, Suzuki a effectivement dépassé BMW en termes de marge, l’Allemand est en revanche resté le leader sur les six premiers mois de l’année. Les japonais ont cependant enregistré les meilleures progressions de leur marge sur le premier semestre.

Une étude du cabinet Ernst & Young s’est intéressée aux résultats des constructeurs automobiles sur deux périodes, le deuxième trimestre et le premier semestre. Avec des résultats contrastés selon ces périodes en termes de marge opérationelle. Ainsi, sur le deuxième trimestre, Suzuki s’est imposé comme le constructeur avec la plus forte marge opérationnelle, soit 11,8 %, détrônant ainsi BMW, à 11 % puis Toyota à 9,3 %. Il faut dire que, sur cette période, Suzuki a bénéficié d’une marge en progression de deux points par rapport à 2017, tandis que BMW a vu la sienne reculer de 0,4 point.

En revanche, sur le premier semestre, BMW est bel et bien restée la marque la plus performante en termes de marge opérationnelle de 0,1 point seulement par rapport à Suzuki. L’Allemand a affiché 11,5 % de marge sur les six premiers mois de l’année, soit -0,1 point par rapport à 2017, tandis que le japonais a affiché une marge de 11,4 % en 2018 contre 10,1 % au premier semestre 2017. Toyota est resté sur la troisième marge du podium, avec une marge opérationnelle de 8,8 % en forte hausse de 1,8 point par rapport à 2017

Top 5 des marques gagnantes en termes de marge sur le S1

1.Toyota : +1,8 soit 8,8 %

2.Suzuki : +1,1 % soit 11,4 %

3.Renault : +0,8 % à 6 %

4.Mazda : +0,2 % à 4 %

5.Mitsubishi : +0,1 % à 5 %

Flop 5 des marques perdantes en termes de marge sur le S1

1.General Motor : -3,6 % soit 4 %

2.Hyundai : -2 % soit 3,5 %

3.Ford : -1,6 % soit 2,2 %

4.PSA : -1,4 % soit 5,3 %

5.Nissan : -1,1 % soit 5,2 %

Concernant le chiffre d’affaires, le résultat d’exploitation et les ventes, le classement des marques les plus performantes ne change pas du deuxième trimestre au premier semestre. Pour les ventes, Volkswagen s’impose au deuxième trimestre comme leader avec 2,619 millions de véhicules vendus, devant, Toyota (2,615 millions) et General Motors (2,063 millions). Classement inchangé sur les six premiers mois de l’année : Volkswagen (5,219 millions), Toyota (5,209 millions), GM (4,157 millions).

Les performances en chiffre d’affaires font apparaître Volkswagen sur la première marche du podium, suivi de Toyota puis Daimler. Sur le premier semestre, l’Allemand a affiché un chiffre d’affaires de 119 milliards, contre 113 milliards pour le japonais, 80 milliards pour GM. Toyota est passé devant Volkswagen en termes de résultat d’exploitation aussi bien sur le deuxième trimestre que le premier semestre avec sur cette dernière période, un résultat de 9 milliards d’euros pour Toyota, 8 milliards pour VW et près de 6 milliards pour Daimler.

Classement sur le deuxième trimestre

Classement sur le premier semestre

Evolution des marges sur le premier semestre entre 2017 et 2018