Euromaster s'engage en faveur de l'alternance

L'enseigne du groupe Michelin recrute 140 contrats en alternance en cette rentrée 2018 sur des postes techniques, commerciaux et des fonctions supports.

Tandis que plus de 50% des responsables de centres sont issus de la promotion interne (chiffre que l'enseigne entend porter à 80% d'ici deux ans), Euromaster renforce son dispositif RH en axant en cette rentrée sa démarche sur la formation initiale. 140 postes en alternance sont ainsi à pourvoir dans les rangs de la filiale du groupe Michelin.

Des profils "diversifiés et évolutifs" sont ainsi recherchés par l'enseigne qui ajoute que les candidats "doivent être prêts à relever le défi du management, du commerce ou de l'expertise technique". Tous les métiers d'Euromaster, en fonction du diplôme visé, sont accessibles en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

2700 collaborateurs

Sur le site d'Euromaster comme sur la chaîne YouTube d'Euromaster France, des témoignages de collaborateurs permettent de découvrir les métiers proposés, des plus courants jusqu'aux plus méconnus tels que celui de technicien expert en pneumatiques véhicules industriels. Grâce à la signature de conventions avec le réseau Pigier et d'autres à venir, les écoles vont pouvoir communiquer à leurs étudiants toutes les opportunités d'alternance proposée dans le réseau.

"Chez Euromaster, nous avons la conviction que l'alternance est une voie majeure pour créer de l'emploi qualifié et favoriser l'insertion des jeunes dans des métiers et des projets de carrière. Mais cela demande un accompagnement et un engagement forts de l'entreprise", indique Laurent Hanot, directeur des ressources humaines Euromaster France et Europe. Spécialisé dans l'entretien et le pneumatique, le réseau rassemble plus de 400 centres en France et 2 700 collaborateurs.