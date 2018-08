Renault Trucks lance une école technique

Un an après avoir créé une école de vente, Renault Trucks France renforce son action en faveur de la formation des professionnels avec le lancement d'une école technique destinée à un public en reconversion qui ouvrira à l'automne 2018.

Pas peu fier de la réussite de son école de vente, lancée en octobre 2017 qui a réuni pas moins de 14 élèves et dont une seconde promotion sera prochainement lancée, Renault Trucks France va encore plus loin en s'intéressant cette fois-ci à l'aspect mécanique de son métier. Le constructeur au losange ouvrira ainsi à l'automne 2018 une école de mécaniciennes et de mécaniciens PL. Une initiative fruit d'une expérimentation menée ces deux dernières années au sein de son réseau dans le sud-ouest et dans le centre de la France.

Renault Trucks France a fait le choix de se tourner vers plusieurs centres de formation des apprentis (CFA) qui connaissent l’univers du poids lourd pour créer, en partenariat avec eux, un certificat de qualification professionnelle (CQP) "mécanicien spécialisé véhicules utilitaires et industriels", formation reconnue et soutenue par la branche automobile. Cette formation s’adressera à un public en reconversion, quels que soient son âge et son expérience professionnelle. Le constructeur entend ouvrir sept à dix classes d'une dizaine d'alternants.

Au terme de cette formation professionnalisante - qui s’étalera sur douze à quinze mois selon les régions - un contrat à durée indéterminée sera proposé à la centaine d’alternants qui sortira certifiée de l’école technique. Cette première promotion concernera les agglomérations d’Avignon, du Mans, de Dinan, de Poitiers, de Mont-de-Marsan, de Lyon, ainsi que les régions Bourgogne, Hauts-de-France et PACA. Dans un deuxième temps, à la rentrée 2019, l’ambition de l’école technique est d’accueillir également des jeunes titulaires d’un baccalauréat professionnel.