RRG optimise la gestion de carrière de ses collaborateurs

Renault Retail Group renforce ses liens avec ADP au travers de l'adoption de la solution HR Process. Une innovation visant à mieux gérer les carrières, les rémunérations et les entretiens annuels des collaborateurs pour, in fine, réussir à fidéliser les talents.

"Pour répondre au mieux à la satisfaction de nos clients, il faut déjà bien s'occuper de nos collaborateurs" Tel est le leitmotiv affiché par Renault Retail Group. Filiale du constructeur tricolore spécialisée dans la distribution, la vente et la réparation de véhicules neufs et d’occasion, RRG rassemble à ce jour 7 300 collaborateurs répartis dans 50 établissements en France. Pour optimiser ses processus RH, la société est accompagnée depuis seize ans par ADP (Automatic Data Processing) dans le domaine de la gestion des paies.

Aujourd'hui, cette alliance s'enrichit avec l'adoption de la solution HR Process d'ADP permettant d'optimiser le développement des compétences et l’évolution des collaborateurs en matière de carrières, de rémunérations et d'entretiens annuels. L'outil HR Process répond d’une part aux besoins des managers, aussi bien en termes d’informations sur leurs collaborateurs (désormais accessibles en temps réel au même endroit) qu’en termes de fonctionnalités et de simplicité d’utilisation.

Un déploiement en Europe à l'étude

"Renault Retail Group a des objectifs forts, orientés vers la satisfaction de ses clients et concomitants avec ceux d’ADP. Nos deux entreprises sont convaincues que cette satisfaction passe tout d’abord par une préoccupation constante de nos collaborateurs, un soin particulier apporté à la gestion de leurs carrières et à la mise en place de dispositifs performants pour assurer leur évolution professionnelle", déclare Guillaume Bru, directeur adjoint des ressources humaines de RRG.

Déjà déployée en France, cette innovation a engendré de nombreux retours positifs qui ont incité la direction de Renault à créer un groupe de travail et de réflexion pour envisager un déploiement au sein de certaines filiales européennes. A l'échelle du continent, RRG dispose de 225 sites pour un chiffre d'affaires global évalué à 10 milliards d'euros.