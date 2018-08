Wyz Group se jette à l'eau

Toujours très impliqué dans le bien-être de ses salariés, Wyz Group propose cette année à ses équipes de s'engager dans un projet sportif commun. Le 4 septembre 2018, 16 collaborateurs rallieront Belle-Ile à Quiberon, à la nage !

L'initiative est assez rare pour être soulignée. Le développement de Wyz Group ne se fait pas au détriment des salariés. Bien au contraire. "Le mérite de notre croissance revient à nos clients mais aussi à nos équipes", note d'ailleurs Pierre Guirard. Compétiteur dans l'âme, passionné de triathlon, le dirigeant a souhaité emmener ses équipes dans une aventure hors du commun.

Le 4 septembre prochain, 16 collaborateurs se jetteront à l'eau pour réaliser une traversée de 14 km entre Belle-Ile et Quiberon, dans le Morbihan. Un défi fou mais riche en vertus pour la société. "On essaie toujours de travailler sur le bien-être de nos salariés. D'un petit projet qui paraissait intéressant mais un peu élitiste au départ on a finalement basculé dans une aventure collective qui a reçu l'adhésion de tous les collaborateurs, des 16 nageurs comme de tous les autres", ajoute Pierre Guirard.

Du vélo en 2019 et un marathon en 2020 !

Le premier semestre 2018 a ainsi été rythmé par des entrainements en piscine, dans des lacs, par des stages en mer et par un rassemblement final à l'INSEP (Paris), lieu mythique du sport de haut niveau tricolore. Le tout, animé par des champions d'exceptions comme Aurélie Muller (championne du monde de nage en eau libre) et Marc-Antoine Olivier (médaillé de bronze aux JO de Rio dans cette même discipline).

"A titre personnel, en tant que manager, c'est une aventure incroyable. Certains salariés qui n'étaient pas forcément sportifs, ou pas forcément nageurs s'y sont mis, soutenus par tous leurs collègues. Quel kif !", conclut le président. Cette initiative ne restera pas sans lendemain. Après avoir nagés en 2018, les salariés de Wyz seront invités à pédaler en 2019 pour rallier, en septembre, Compiègne à Fréjus en douze étapes, puis à courir en 2020 avec l'ambition de réaliser le Marathon de Tokyo (Japon). Autant de projets entièrement financés par la société.