Le réseau BMW vendra la BMW i3 dès 2019

Depuis 2013, seuls quelques distributeurs BMW opéraient en tant qu'"agents" pour la commercialisation de la BMW i3. En 2019, la vente du modèle électrique sera intégrée au plan du réseau.

Près de 1 500 BMW i3 ont été mises à la route sur les sept premiers mois de l'année 2018, enregistrant une hausse de 32,5 % par rapport à la même période en 2017. Depuis son lancement en 2013, la marque vendait directement ce véhicule par le biais d'une trentaine de concessions en France, qui affichaient sur ce produit un statut d'agent.

Mais, dès 2019, BMW a décidé de changer son fusil d'épaule sur la commercialisation des modèles électriques : il n'y aura plus de vente directe, mais les véhicules seront intégrés au plan de commercialisation des distributeurs comme peut l'être le reste de la gamme.

"Nous avons pu vérifier que le produit répondait à une demande et un besoin. Mais nous voulons donner la possibilité au réseau de répondre à cette demande et d'être plus efficace", explique Vincent Salimon, président du directoire de BMW Group France.

La marque prépare ainsi l'élargissement de sa gamme électrique avec la sortie de 25 modèles électrifiés d'ici à 2025.