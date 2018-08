Mazda prend ses quartiers à Saint-Brieuc

C'est officiellement cet été que la marque japonaise s'est installée dans la capitale costarmoricaine via la nomination du groupe Legrand qui ouvre un second site après celui de Rennes.

Dès le mois d'avril, nous vous avions annoncé l'ouverture prochaine d'une nouvelle concession Mazda à Saint-Brieuc (22). C'est désormais chose faite avec l'annonce par le constructeur de la nomination officielle du groupe Legrand, qui s'est installé dans le quartier Chaptal où d'autres grands groupes de distribution sont aussi répertoriés (Gemy avec Peugeot ou Cobredia avec VW, Audi, Skoda).

Mazda signe un retour dans la capitale costarmoricaine après six ans d'absence. De son côté, le groupe Legrand ouvre là une deuxième concession aux couleurs de la marque japonaise après celle de Rennes (35). Outre Mazda à Saint-Brieuc, le groupe Legrand fait coup double puisqu'il distribuera également la marque Suzuki sur le même site.

C'est d'ailleurs Francis Poupeau, ancien dirigeant du site Ford-Suzuki à Saint-Brieuc, qui conduira la destinée de la nouvelle concession Mazda. Depuis, la concession Ford a été reprise par le groupe DMD.





Outre Mazda et Suzuki, le groupe Legrand distribue aussi les marques Opel, BMW et Mini dans une large zone de l'ouest de la France (61/72/53/35/22). L'opérateur a commercialisé 2 500 VN et 3 200 VO en 2017.