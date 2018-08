Le groupe VW veut se séparer de Ducati

Herbert Diess, le nouveau patron du groupe allemand, a indiqué que conserver la célèbre marque italienne de motos n'avait pas de sens. Un top départ vers un recentrage sur l'automobile et les camions qui entraînera aussi d'autres cessions.

En 2012, Ducati, via Audi, entrait dans le giron du groupe Volkswagen. Une volonté de l'homme fort de l'époque, Ferdinand Piëch. Mais, depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et VW doit aujourd'hui relever d'autres défis.

Dans un entretien au journal allemand Handelsblatt, cité par Les Echos, Herbert Diess, le nouveau patron du groupe de Wolfsburg, apparaît décidé à vendre la marque italienne de deux-roues même si les résultats sont au rendez-vous. En effet, entre 2012 et 2017, les ventes sont passées de 42 000 à près de 56 000 unités. Le CA a suivi la même trajectoire en atteignant 736 millions d'euros contre 480 millions six ans plus tôt. Cela étant, l'heure est au recentrage chez VW. "C'est évident, nos voitures ont peu de synergies avec les motos Ducati", prévient le patron.

"Ducati a besoin d'un plan pour l'avenir, d'une perspective" pour se positionner dans l'électrique et faire croître ses ventes, a fait valoir Herbert Diess, qui imagine une vente, une fusion ou un partenariat avec d'autres marques. "Du point de vue entrepreneurial, cela ne fait aucun sens de conserver Ducati juste pour avoir une icône moto dans le groupe", plaide-t-il.

Les discussions autour du cas Ducati vont donc recommencer car il y a un an déjà un processus de ventes aux enchères (avec un prix plancher de 1,5 milliard d'euros et cinq offres à la clé) avait été lancé avant d'être interrompu devant la résistance des syndicats. "Nous devons donc réfléchir à la meilleure façon de faire ces choses. Le comité d'entreprise le sait également, a encore expliqué le président de VW dans cette interview. Après tout, il est de notre intérêt commun de créer des emplois sûrs pour les travailleurs – et il existe plusieurs options pour y parvenir."

Le groupe souhaiterait également vendre son entité spécialiste des transmissions Renk, mais aussi celle dédiée aux gros moteurs diesel destinés aux bateaux et aux centrales électriques.