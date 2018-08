La Toyota Corolla signe son retour en Europe au détriment de l’Auris

Le constructeur annonce l’abandon de l’appellation Auris introduite en Europe en 2006. La prochaine génération de Toyota sur le segment C portera le nom de Corolla. Son lancement est prévu début 2019.

La Toyota Auris, c’est fini. Cette appellation apparue en 2006 en Europe va disparaître début 2019 avec l’arrivée de la nouvelle offre du constructeur sur le segment C. La berline et le break renoueront avec un nom bien connu des passionnés de la marque nippone, celui de Corolla. Cette appellation est synonyme de succès pour Toyota puisque la Corolla est la voiture la plus vendue dans le monde, avec plus de 45 millions d’unités depuis son lancement en 1966.

"Il n’y pas de meilleur moment que le lancement à venir du modèle de nouvelle génération pour réintroduire le nom de Corolla sur nos berlines et breaks du segment C", affirme Johan van Zyl, le président et CEO de Toyota Motor Europe. La nouvelle Corolla Touring Sports et la variante berline 5 portes seront dévoilées au Mondial de l’Automobile à Paris, toutes deux en version hybride.