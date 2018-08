Le ciel s'éclaircit pour l'automobile nord-américaine

En annonçant un accord avec le Mexique, les Etats-Unis lèvent une partie des inquiétudes concernant l'industrie automobile en Amérique du Nord dont la production a atteint plus de 13 millions d'unités en 2017. Les négociations se poursuivent avec le Canada.

En attendant de savoir si les Etats-Unis vont relever les taxes sur les véhicules importés d'Europe, Donald Trump s'est félicité d'avoir trouvé un nouvel accord avec le Mexique, notamment sur la production automobile.

L'Alena, l'accord de libre-échange entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, semble donc avoir fait long feu. En effet, pour le président américain, il faut maintenant "laisser tomber le nom Alena (..) Il a une mauvaise connotation". Puis il s'agit surtout d'un accord bilatéral entre les USA et le Mexique. Les négociations avec le Canada n'ayant pas encore abouti malgré des discussions qui durent depuis plus d'un an. Cela étant, la porte n'est pas fermée pour le Canada et le Premier ministre du pays, Justin Trudeau, a convenu de "poursuivre les conversations productives", a fait savoir la Maison Blanche.

Naturellement, l'automobile n'est pas le seul sujet concerné par la remise en cause de l'Alena, mais les conséquences peuvent être lourdes pour ce secteur. Rappelons que le Canada, les Etats-Unis et le Mexique ont affiché une production de 13,2 millions de véhicules en 2017. Le Mexique affiche la plus belle progression des trois et cela devrait durer car nombre de constructeurs et d'équipementiers ont annoncé des implantations. On retrouve notamment BMW, Audi, Mazda, Toyota, Renault-Nissan,Daimler, Ford, Kia ou encore Plastivaloire, Bosch ou Valeo.

Selon le nouvel accord avec le Mexique, la part du contenu nord-américain dans les véhicules (jusqu'ici de 62,5 %) sera en augmentation. La part américaine sans doute également. Quoi qu'il en soit, ce premier accord a été salué par les marchés financiers qui ne peuvent imaginer un blocage entre trois pays dont les échanges se chiffrent à plus de 1 000 milliards de dollars chaque année. Un accord également très important pour le Mexique, dont plus de 80 % de la production est exportée vers le grand voisin.

Top 10 des pays producteurs de VP

Pays Volumes Evol. % Chine 23 554 031 +4,4 UE 16 957 230 +0,2 Japon 8 212 033 +5,8 Etats-Unis 8 081 033 -11,5 Inde 3 886 293 +7 Corée du Sud 3 783 030 -3,1 Mexique 2 936 509 +16,9 Brésil 2 277 604 +27,1 Canada 2 165 740 -8,6 Iran 1 408 398 +23,6

Source : ACEA

Evolution de la production VP+VUL au Mexique depuis 2010

Années Volumes 2016 3 465 615 2015 3 399 076 2014 3 219 786 2013 2 933 465 2012 2 884 869 2011 2 557 550 2010 2 260 774 ……. ……… 1988 505 202

Source : AMIA