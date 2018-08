L'été agité d'Elon Musk et Tesla

Entre interview confidence, volonté de quitter la Bourse, enquête de la SEC, Elon Musk et Tesla ont connu un été agité.

La séquence estivale a été chaude pour Elon Musk. Tout a débuté lors d'un entretien accordé au New York Time où l'emblématique patron était apparu fatigué, confiant "entre rires et larmes" traverser "l'année la plus douloureuse de sa carrière", au rythme de "cent vingt heures de travail par semaine" et au prix de somnifères puissants.

Dans la foulée, via Twitter, il a remis le feu aux poudres en annonçant sa volonté de sortir Tesla de la Bourse afin d'avoir les coudées franches sur l'avenir du constructeur, et ne plus subir les effets du marché et ne plus avoir à supporter les analystes. Il voulait racheter les actions 420 dollars et assurait que le financement était "assuré". Cela aurait valorisé Tesla à 71 milliards de dollars !

Cette annonce a été suivie d'une procédure de la SEC, le gendarme de la Bourse américaine, mais aussi d'une plainte sans conséquence. Finalement, le feuilleton "Tesla va quitter Wall Street" a pris fin quant Elon Musk a annoncé, sur le blog de l'entreprise, qu'il abandonnait cette idée. Enfin pour l'heure, car dans son message il écrit ceci : "Cela dit, ma conviction qu'il existe plus que suffisamment de financements pour remettre Tesla dans le privé a été renforcée."

Après cette période agitée, le conseil d'administration de Tesla en a profité pour confirmer son soutien à l'emblématique patron : "Le conseil et l'ensemble de la société restent concentrés sur la réussite opérationnelle de Tesla, et nous soutenons pleinement Elon pour continuer à diriger l'entreprise." Le temps du repos n'a pas encore sonné pour Elon Musk. Quant à Tesla, ce second semestre qui s'annonce va être capital car il devrait être synonyme de bénéfice. A condition que la production de la Model3 ne connaisse pas de nouvelles embûches.