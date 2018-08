Location-U victime d'un piratage informatique

Le service de location de véhicules du groupe de grande distribution a subi une attaque informatique au cours du mois d'août. Une fuite de données personnelles a été signalée.

Le RGPD prévoit exactement ce genre de cas. Le groupement de Magasins U vient de signaler, le 28 août 2018, avoir été l'objet d'une attaque informatique au cours du mois d'août. Une "opération de piratage ayant entraîné une violation de données" des clients et plus particulièrement celles d’identification, de coordonnées et d'informations en lien avec la réservation de véhicules et de matériels, est-il précisé dans le communiqué diffusé.

"Une violation de données s’est produite dans le courant du mois d’août qui a permis à un tiers non autorisé d’accéder aux données personnelles des clients de Location U", explique le groupement dans un communiqué. En revanche, aucune donnée de paiement n’a été piratée, car les paiements ne peuvent pas être techniquement effectués à travers l'application ciblée par les pirates.

"U Enseigne a, dès la découverte de la violation, diligenté des audits de sécurité en vue d’identifier les causes de la violation, de la neutraliser et d'en limiter l’impact. L’entreprise a également fermé le site Internet location-u.com par mesure de précaution", est-il par ailleurs annoncé. Une situation critique dont a été prévenue la Cnil, conformément au nouveau règlement en vigueur.