Coup de jeune sur la Fiat 500X

Modèle emblématique du constructeur italien, la Fiat 500x se refait une beauté et en profite pour actualiser sa gamme de moteurs essence et d'équipements de série.

Fiat s’est attaqué à renouveler l’un de ses modèles phares, le 500X. Le crossover, qui figure depuis 2016 dans le Top 5 des meilleures ventes de sa catégorie en Europe, s’est classé l’an passé comme le troisième modèle le plus vendu de la marque en France avec près de 13 100 unités. Un volume tout de même en recul de 17 % par rapport à 2016. Il était donc temps de donner un coup de jeune au modèle.

C'est désormais chose faite avec, tout d'abord un renouvellement d’ordre esthétique : le crossover inaugure de nouvelles optiques avant et arrière à LED – full LED en option –, des pare-chocs avant et arrière redessinés pour la version urbaine, et enfin de nouvelles plaques de protection pour les finitions Cross, City Cross et Club. A l’intérieur, Fiat a misé sur un volant redessiné ainsi qu’un nouveau tableau de bord, qui conserve toutefois sa disposition à trois cadrans circulaires, entourés de deux cadrans analogiques avec indicateur de vitesse et tachymètre. Ce tableau abrite également en son centre un écran de 3,5" pour les informations relatives à la conduite.

De nouveaux moteurs essence plus efficients

Mais les nouveautés figurent surtout sous le capot : la 500X restylée adopte une gamme de moteurs turbo compressés conforme à la norme 6/D-Temp, avec, comme résultat selon Fiat, une consommation inférieure de 20 % par rapport aux blocs essence de génération précédente. Sont disponibles le trois cylindres de 1 litre de 120 ch avec boîte manuelle six rapports ainsi que le quatre cyclindres de 1,3 l de 150 associé à la boîte auto double embrayage sept rapports.

Du côté des diesel, l’offre se compose des 1,3 l de 95 ch, du 1,6 l de 120 ch ainsi que du 2,0 l de 150 ch respectivement associés à la boîte manuelle, la manuelle ou l’automatique à double embrayage DCT, et enfin à une transmission automatique neuf rapports pour le moteur le plus puissant.

Trois nouveaux équipements de série

La 500X profite de ce restylage pour ajouter de nouveaux équipements, dont trois de série, la reconnaissance des panneaux de signalisation associée au régulateur de vitesse intelligent, ainsi que le système de franchissement de ligne. En option, le freinage autonome d’urgence, les feux automatiques adaptatifs, la surveillance des angles morts et de détection des obstacles arrière, le capteur de pluie et de luminosité ainsi que la caméra de recul arrière, et enfin l’ouverture et démarrage sans clé et le rétroviseur actifs composent la liste des équipements d’options. Enfin, la connectivité est assurée par le système Uconnect qui intègre Apple CarPlay et est compatible avec Android Auto. Fiat devrait communiquer très bientôt la date de commercialisation de son 500X.