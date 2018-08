Renault lance son premier SUV coupé en Russie

Avec son Arkana, le groupe Renault veut renforcer sa présence sur son deuxième marché, la Russie, et par la même occasion atteindre son objectif de ventes à l’échelle mondial fixé par le plan Drive the Futur.

Sur le premier semestre 2018, le groupe Renault a réalisé plus de 48 % de ses ventes hors Europe. Avec, comme deuxième marché, derrière son territoire national, la Russie. Le pays, sur la première partie de l’année, a pesé pour près de 240 800 ventes, un volume en hausse de plus de 19 %, avec, pour le groupe, une part de marché de 28,4 % (VP + VUL). Plus d’un véhicule sur quatre vendu en Russie est estampillé de la marque au losange, dynamisée par le Duster ou le Kaptur, ou une Lada, portée par les Vesta ou Xray. On comprend donc l’importance pour le Français de chouchouter ce marché, devenu primordial.

Le premier SUV coupé de la marque

C’est dans ce contexte qu’a été dévoilé au salon automobile de Moscou le show-car Arkana. Destiné dans un premier temps à la Russie, celui-ci y sera produit et disponible dès 2019. Caractérisé par une ceinture de caisse haute et sa ligne de toit coupé, le SUV Coupé joue sur le dynamisme avec également un double échappement en aluminium, une garde au sol surélevée, de larges passages de roues avec des jantes de 19".

Si la Russie s’impose comme le premier marché de l’Arkana, ce dernier sera ensuite commercialisé dans les pays de la Communauté des Etats Indépendants (Azerbaïdjan, Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kizghizistan, Moldavie, Ouzbékistan, Tadjikistan), puis en Asie ainsi que dans d’autres parties du monde, précise Renault sans toutefois donner plus de détails sur une possible arrivée en Europe.

Cinq millions de ventes mondiales d'ici 2022

« Arkana répondra aux attentes des clients russes mais également à celles de nombreux autres clients à travers le monde », a expliqué Nicolas Maure, directeur des opérations de la région Eurasie. Ainsi, l’élargissement de sa gamme, via l’Arkana notamment, le groupe Renault vise un objectif de cinq millions de véhicules vendus d’ici la fin de son plan Drive The Futur, c’est-à-dire 2022.