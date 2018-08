PSA Sochaux : la 308 en panne de boîte

La production de la berline 308 a été arrêtée les 28 et 29 août faute de boîte de vitesses mécanique à 6 rapports. Le site de Valenciennes ne peut fournir et Peugeot a choisi de privilégier le 3008.

"Il nous faudrait produire 3 000 BVM6 par jour, or notre capacité est de 2 400 et nous ne l'atteignons pas en production effective", a expliqué à l'AFP Sébastien Leroy, responsable CFTC du site de Valenciennes. Face au déficit d'approvisionnement, l'usine sochalienne a choisi de privilégier le maintien de la fabrication du SUV 3008 qui est équipé des mêmes boîtes, a expliqué Eric Peultier, secrétaire du syndicat FO de PSA Sochaux.

Cette boîte mécanique 6 vitesses équipe de nombreux autres modèles du groupe français mais, pour l'heure, seul le site de Sochaux a été affecté en stoppant la production de la berline 308 le mardi 28 août, mais aussi le mercredi 29 au matin selon Guy Miseré, responsable CFDT de l'usine doubiste. Le site de Mulhouse restait "en vigilance", selon le responsable CFE-CGC du site, Laurent Gautherat.

Parmi les conséquences immédiates, "le personnel de cette équipe de montage va perdre du salaire du fait de ces annulations, car il a désormais dépassé son quota annuel de modulations horaires sans conséquences sur la rémunération", a relevé Eric Peultier. Du point de vue industriel, plus d'un millier de 308 vont manquer à l'appel, selon un calcul de l'AFP, mais il va surtout falloir que le constructeur trouve une solution rapidement pour ne plus perturber la production. Le site de Valenciennes éprouve depuis plusieurs mois une difficulté à monter en cadence pour ces boîtes 6 vitesses, faisant face en parallèle à une demande plus forte que prévue de boîtes 5 vitesses de génération précédente, a expliqué Sébastien Leroy.

Soucieux de l'efficacité de ses troupes, Carlos Tavares, le président de PSA, était mardi 28 août à Valenciennes pour juger lui-même de la situation. Selon Sébastien Leroy, "il n'a pas fermé la porte à des investissements" pour y remédier, mais pas à court terme car il faudrait attendre, de son point de vue, que la forte demande actuelle se confirme dans le temps. (Avec AFP)