Aston Martin bientôt à la Bourse de Londres

Le constructeur haut de gamme a officialisé sa prochaine entrée à la Bourse britannique. Une opération qui pourrait le valoriser à hauteur de 6 milliards d’euros.

Si Aston Martin ne cachait pas son envie d’être coté en Bourse, sans toutefois donner d’échéance, ses ambitions se précisent aujourd’hui. Andy Palmer, patron de la marque invité sur la chaîne BBC World New, a annoncé l’entrée à la Bourse de Londres d’Aston Martin avant la fin de l’année.

Selon l’AFP, cette opération devrait passer pas la vente d’actions de la part des propriétaires actuels, le fonds italien Investindustrial et des investisseurs koweïtiens. Le constructeur allemand Daimler, qui possède 4,9 % des parts de la marque, devrait en revanche rester actionnaire. 25 % des actions d’Aston Martin devraient ainsi être placées en Bourse, ce qui valoriserait le constructeur à hauteur d’un peu moins de six milliards d’euros, selon les premières estimations. Plus de détails devraient être communiqués sur cette opération le 20 septembre.

Aston Martin au mieux de sa forme

Cette entrée en Bourse se réalisera dans un contexte de très bonne santé pour la marque, comme l’a indiqué le PDG. "Aston Martin a été transformé en une entreprise de luxe axée sur la création des plus belles voitures de haute performance. Cette transformation a généré une croissance significative des ventes, des revenus et de la rentabilité."

Pour preuve, en 2017, le constructeur a écoulé 5 000 véhicules, son plus important volume depuis neuf ans. Le tout, pour un chiffre d’affaires de près de 970 millions d’euros, soit une progression de plus de 50 % par rapport à 2016. Et la tendance se poursuit en 2018 avec un chiffre d’affaires en hausse de 8 % sur le premier semestre, un bénéfice en augmentation de 14 %. Le constructeur projette de livrer 6 400 véhicules cette année.