Volkswagen au capital de FDTech GmbH pour la conduite autonome

Le constructeur allemand vient de signer une entrée au capital de FDTech GmbH, une société technologique allemande. Bien que minoritaire, cette participation engendre un renforcement des compétences de Volkswagen dans le domaine de la conduite automatisée et autonome.

Le groupe Volkswagen s'est porté acquéreur d'une participation minoritaire dans la société de développement technologique FDTech GmbH, a-t-on appris par voie de communiqué ce 29 août 2018. Ce mouvement stratégique vise à renforcer les compétences des équipes du constructeur dans le registre de l'automatisation et de la délégation de la conduite. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

FDTech GmbH est une jeune entreprise. Créée en 2017 et basée à Chemnitz, en Saxe, la société emploie actuellement une trentaine d’experts chargés du développement d’algorithmes pour les systèmes de conduite automatisée et autonome. Elle s'attache plus particulièrement à l’aspect pratique de la production de série. "Notre entreprise jeune et dynamique possède plus de vingt ans d’expérience dans le domaine de l’assistance à la conduite et de la conduite automatisée, note Karsten Schulze, directeur général de FDTech. Notre mission est de rendre la mobilité automatisée et en réseau accessible à tous. La participation de Volkswagen nous aidera à concrétiser nos plans de croissance ambitieux."

"Nous travaillons d’arrache-pied pour intégrer la conduite hautement automatisée dans la prochaine génération de voitures Volkswagen, explique pour sa part Friedrich Eichler, le directeur du développement des châssis pour la marque Volkswagen. Grâce à notre participation dans FDTech, nous nous dotons d'une nouvelle expertise essentielle. L’entreprise saxonne est un parfait exemple du pouvoir d’innovation des petites et moyennes entreprises allemandes. Nous associerons ce pouvoir d’innovation aux capacités de performance dont notre entreprise mondiale de mobilité peut se prévaloir."

Pour mémoire, depuis plus de vingt-cinq ans, le groupe Volkswagen s'impose comme un acteur fort de l’économie saxonne. Le constructeur y totalise en effet quelque 10 000 salariés, notamment au travers de sa filiale Volkswagen Sachsen GmbH, qui exploite deux grandes usines de production de la marque Volkswagen en Saxe, à Chemnitz (usine de moteurs) et à Zwickau (Golf, Golf SW).