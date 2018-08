RGPD : Que sait-on du futur Consent Center de Datafirst ?

L'éditeur de DMS lyonnais prépare un nouveau service dont le pilotage pourrait débuter durant l'automne. Le Consent Center s'inscrit dans la droite ligne de l'entrée en vigueur du RGPD puisqu'il proposera aux professionnels de l'automobile de gérer le recueil et l'archivage du consentement du client final.

Le RGPD crée des opportunités et Datafirst veut saisir la balle au bond. L'éditeur de DMS achève en ce moment la conception d'un service baptisé "Consent Center" qui, selon Rémi Clémendot, directeur marketing de Datafirst, pourrait débuter sa phase de pilotage au cours de l'automne 2018, avec des groupes de distribution et des constructeurs, "avant une commercialisation qui doit intervenir dans la foulée", a-t-il confié au Journal de l'Automobile.

Comme son nom l'indique, le Consent Center se concentre sur le consentement, pierre angulaire de la législation relative à la protection des données personnelles. Il propose à l'utilisateur de l'assister dans la réalisation d'un formulaire de recueil d'autorisations de collecte d'informations auprès du client final et d'en assurer les archivages, conformément à ce qu'impose le RGPD. Un outil que Datafirst destine donc en priorité aux équipes marketing et commerciales des concessions et garages.

Internationalisation engagée

Dans les faits, le Consent Center s'applique à fonctionner avec tous les DMS et les CRM du marché. L'utilisateur, connecté à son DMS, génère un formulaire et laisse le client en prendre connaissance sur une tablette tactile. Depuis l'interface, ce dernier coche les cases selon ses volontés et signe virtuellement le document. Le DMS transmet alors l'information au centre de stockage de Datafirst, opéré par OVH et situé en France. La preuve est ainsi conservée.

Fidèle à ses outils d'analyse, Datafirst prévoit que ce nouveau service facilite une lecture statistique de la performance. Les cadres du groupe de distribution pourront en effet prendre connaissance des taux de consentement obtenus par site physique et par personne. Le modèle économique demeure celui de la licence. "Les tarifs vont se préciser avec l'expérimentation", explique Rémi Clémendot. Le Consent Center fait l'objet de discussions avec I'Car System, toujours d'après le directeur marketing. Mais, surtout, il a déjà engendré une campagne de formation chez les distributeurs du catalogue Datafirst à l'international. Il ne se cantonnera donc pas à l'Hexagone.