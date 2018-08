La production anglaise résiste grâce aux exportations

Après six mois d'activité, la production automobile britannique est seulement en recul de 3,3 % grâce à une relative stabilité des exportations (-0,8 %). En cas de Brexit dur, conjugué à un marché domestique en baisse, les usines du royaume vont souffrir.

La production britannique est à l'image du marché qui affiche un repli de 5,5 % à fin juillet (1 477 892 unités). En effet, le nombre de véhicules produits dans le pays ne cesse de baisser depuis le début de l'année. Ainsi, durant le premier semestre, 863 299 unités (-3,3 %) sont sorties des usines. La baisse atteint même 12,9 % pour les modèles destinés au marché local (159 215 unités contre 182 827 un an plus tôt). La seule bonne nouvelle, enfin presque, est que les exportations résistent avec seulement 0,8 % de perdu (675 187 unités contre 680 472 un an plus tôt).

Des chiffres qui montrent une fois de plus l'importance des négociations dans le cadre du Brexit. Si les exportations sont, d'une manière ou d'une autre, ralenties ou pénalisées par le Brexit, l'industrie automobile britannique va revivre une nouvelle période difficile car l'Europe a été la destination de 53,4 % des exportations durant le premier semestre. Un chiffre en baisse de 3,6 %, mais l'UE reste bien, et de loin, le principal débouché des automobiles fabriquées au Royaume-Uni. L'Allemagne, l'Italie et la France sont les deuxième, troisième et quatrième pays du Top 10, juste derrière les Etats-Unis mais devant la Chine.

"Pour garantir la croissance à l’avenir, nous avons besoin de clarté sur le plan politique et économique ici et de la poursuite d’accords commerciaux avantageux avec l’Union européenne et d’autres marchés clés", a indiqué Mike Hawes, le directeur général du SMMT, lors de la présentation des chiffres pour le mois de juillet où la demande intérieure s'est écroulée de 35 % et les exportations ont reculé de 4,2 %.