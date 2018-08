Tressol-Chabrier entre dans la mêlée

Le groupe de distribution dirigé par Didier Chabrier devient partenaire officiel du Montpellier Hérault Rugby pour les trois prochaines saisons.

Samedi 1er septembre prochain à l'occasion du match opposant le Stade Rochelais et le Montpellier Hérault Rugby, le groupe Tressol-Chabrier deviendra l'un des partenaires officiels du club héraultais dirigé par Mohed Altrad.

Le partenariat sera officialisé dans les locaux de l'Altrad Stadium en présence des deux dirigeants et en marge de la rencontre. "L'ambition du groupe Tressol-Chabrier à travers ce partenariat avec le MHR est de développer sa notoriété et sa visibilité dans la région montpelliéraine. Nous souhaitons également soutenir les cistes et les accompagner le plus loin possible pendant la saison, tout en partageant des moments uniques avec eux et nos clients", a déclaré Didier Chabrier.





Il faut dire que le partenariat avec le groupe de rugby montpelliérain va aussi de pair avec le développement local du groupe de distribution qui, ces derniers mois, s'est emparé des affaires PSA Retail Peugeot Citroën, et des concessions Hyundai, Suzuki, Mitsubishi et SsangYong du groupe Cerdan, sans oublier le site Renault de Saint-Gely-du-Fesc il y a plusieurs mois.

Huitième groupe de distribution de notre Top 100, le groupe Tressol-Chabrier, qui commercialise 17 marques au total, a écoulé 23 654 VN et 20 275 VO pour un CA de 605 millions d'euros en 2017.