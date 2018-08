G.G.E prendra le relais de Mercedes-Benz France à Coignières

Le groupe Les Grands Garages de l’Essonne (G.G.E) a entamé la construction d'une concession à Coignières (78). Derrière ce projet immobilier se cache en fait la reprise des activités de la succursale locale, en passe d'être finalisée.

Le panneau à l'entrée du chantier dissipe tous les doutes. Les Grands Garages de l'Essonne (G.G.E) sont en passe de compter un septième site de distribution Mercedes-Smart, érigé à Coignières (78). Les travaux vont s'achever à l'automne et l'inauguration est prévue pour le 29 novembre 2018, selon la direction du groupe.

"Nous avons eu la chance de trouver une belle surface exploitable", se félicite le président de G.G.E, Maurice Rozet, interrogé par le Journal de l'Automobile. Il s'est porté acquéreur d'un terrain de 5 300 m² sur lequel il bâtit une concession Mercedes-Smart de 1 600 m², avec un sous-sol intégral. Le hall d'exposition va s'étendre sur 800 m² et l'atelier sur 600 m², d'après les plans officiels.

Fermeture de la succursale

Un projet qui soulève des questions. A quelques encablures du site se trouve un point de vente du constructeur allemand. "Nous sommes en cours de négociation afin de racheter cette succursale, comme nous l'avions fait aux Ulis (91)", annonce Maurice Rozet. Les discussions engagées en mai dernier touchent au but et signe la fermeture de cette implantation gérée par Mercedes-Benz France.

Avec un emplacement plus à son avantage, il espère tirer les chiffres vers le haut. Le président table sur un volume de 500 VN Mercedes et presque autant de VO, par an. Ce à quoi il ajoutera "50 à 100 Smart". Et si le constructeur réalise entre 10 et 15 entrées par jour à l'atelier, il entend enregistrer une croissance "grâce à une meilleure visibilité dans la zone".

"Point de stabilisation"

Le site de Coignières ne sera pas de moindre importance dans le bilan du groupe. "Il va ajouter 25 % d'activité", annonce Maurice Rozet. En effet, G.G.E totalisera entre 2 200 et 2 300 immatriculations de Mercedes et 200 à 300 Smart neuves par an. "Nous arrivons à une taille critique, un point de stabilisation", observe le président qui se donne désormais deux ans avant de réaliser une prochaine opération, "sauf opportunité immanquable", nuance-t-il.

Quid du VUL et du VI ? Le groupe G.G.E qui détient des agréments pour l'entretien des utilitaires ne souhaite pas aller plus loin. De l'avis du président, ce sont d'autres métiers. Il restera concentré sur le VP. Fort d'une équipe dédiée, il pourrait développer le segment des professionnels qui pèse 45 % des livraisons. Autrement, Maurice Rozet ne reste pas insensible aux nouveaux besoins de mobilité.