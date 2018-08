Ford ouvre Chariot au transport de salariés

A Londres, le constructeur ouvre son service de navettes à la demande, Chariot, aux entreprises. L’objectif est de faciliter les trajets domicile/travail des salariés.

Ford s’invite dans le business en devenir de l’amélioration des trajets domicile/travail à Londres. Le constructeur annonce l’extension de son service de navettes à la demande, Chariot, auprès des entreprises. Lancé en février 2018 à destination des particuliers, ce service a été imaginé pour faciliter la vie des habitants de zones mal desservies par les transports en commun en mettant à leur disposition des navettes effectuant des trajets prédéfinis et un système de réservation par smartphone.

Chariot est aujourd’hui proposé aux salariés pour leurs trajets domicile/travail. Le premier parcours de ce nouveau programme a été élaboré en collaboration avec le groupe de transports easitNETWORK. Le service est disponible entre Stockley Park, près de l’aéroport d’Heathrow, et la station Hayes & Harlington, carrefour de nombreux transports en communs. Stockley Park dispose de l’un des plus grands campus d’entreprises d’Europe avec plus de 7 500 employés travaillant notamment chez Apple, IBM et BP.

Deux navettes en circulation

Une navette gratuite, nommée easitSTOCKLEY PARK et opérant matin et soir aux heures de pointes, effectue le trajet direct entre le campus de Stockley Park et la station Hayes & Harlington. Une autre navette, le Lunchtime Shopper, permet de se rendre au centre commercial le plus proche. Tous les trajets seront proposés gratuitement jusqu’au 1er décembre 2018 aux utilisateurs ayant installé l’application sur leur smartphone.

« Toutes les entreprises ont conscience qu’un trajet sans stress jusqu’à son lieu de travail est un critère majeur pour les employés, que ce soit pour le bien-être au travail comme en dehors du bureau. Chariot, c'est la garantie d'un trajet confortable, moderne et efficace qui, nous en sommes convaincus, bénéficiera à toutes les parties : l’employé bien sûr, mais également son employeur et la ville, en réduisant notamment les embouteillages », assure Nico de Luis, le responsable du lancement international de Chariot.