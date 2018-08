Résultats en hausse pour D'Ieteren

Le groupe de distribution et importateur des marques du groupe Volkswagen en Belgique a terminé le premier semestre 2018 avec des ventes en hausse de 1,7 % et 73 178 VN écoulées sur la période.

Le nombre total de véhicules neufs, utilitaires compris, livrés par D’Ieteren Auto a atteint 73 178 unités à l'issue du premier semestre 2018, soit une légère hausse de 1,7 % par rapport au premier semestre de l'année précédente.

Le groupe de distribution et importateur des marques du groupe Volkswagen a ainsi enregistré une progression de son chiffre d'affaires de 9,4 %, lesquelles ont cumulé sur le premier semestre 1 999,5 millions d'euros. Pour sa part, le résultat opérationnel de l'opérateur s'est élevé à 83,7 millions d'euros. "Une solide performance due à la hausse des volumes, un effet mix des modèles favorables et un effet de levier opérationnel positif", explique le groupe dans un communiqué.

Le groupe a rappelé que le salon de Bruxelles, qui s'est tenu en début d'année, a joué un rôle positif dans ses résultats avec un "carnet de commandes bien rempli pour le groupe". La part de marché des marques distribuées par D'Ieteren s'est élevée à 21,95 % sur le premier semestre contre 21,04 % un an plus tôt.

Le groupe de distribution ne tombe pas pour autant dans l'euphorie et prévoit un second semestre plus compliqué : "Le marché automobile belge devrait connaître un léger repli au deuxième semestre 2018 en raison d'un allongement des délais de livraison suite à l'introduction de la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers (WLTP) à compter du 1er septembre 2018", a commenté le groupe.