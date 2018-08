Quand les distributeurs Hyundai misent sur le football

Grâce à son programme Ambassadeurs, la marque coréenne s'engage toujours plus sur le terrain avec ses opérateurs. Les groupes Lempereur, Baldassari ou Bayard sont de la partie.

Hyundai et le football est une longue histoire d'amour. Au niveau international, le constructeur est un des partenaires officiels de la Fifa et de l'UEFA. En France, l'engagement de la marque coréenne est aussi très important. En décembre dernier, la marque a renouvelé jusqu'en 2020 son partenariat avec l'Olympique Lyonnais débuté il y a sept ans. Un partenariat qui a été prolongé et qui a été élargi à l'équipe féminine du club de Jean-Michel Aulas.

L'investissement de Hyundai dans l'Olympique Lyonnais va au-delà d'un simple partenariat : "Le sponsoring sans activation n'a aucun sens, c'est la combinaison avec la publicité et des plans d'action qui augmente notre impact", expliquait Vincent Bernard, directeur marketing pour la marque en France en septembre dernier (JA 1255).

Ainsi, les 16 concessionnaires de la région lyonnaise sont les premiers satisfaits de cette reconduite du partenariat, puisque la marque coréenne promet en effet de maintenir la pression sur le rythme des activations. A titre d'exemple, Hyundai est parvenu à leur générer 3 600 essais de Tucson la saison dernière, dans la zone de chalandise élargie, grâce à l'opération de covoiturage #PartagerHyundai, les week-ends de match.

Mais Hyundai ne s'arrête pas là. Outre l'OL, la marque a poursuivi ses partenariats avec d'autres clubs via son programme Ambassadeurs : Hyundai étend ainsi ses investissements dans le football au niveau local en donnant la possibilité à ses distributeurs de soutenir leur club.

Le programme permet notamment à quelques clubs de l'élite d'être équipés d'une centaine de véhicules de la marque coréenne, essentiellement des Tucson et des Kona. Ainsi, l'OGC Nice via le groupe Imac 2, l'OM (groupe Baldassari), le HAC (Imporauto), le Paris FC (Bayard et Fournier), le SM Caen (Polmar) ou plus récemment le RC de Lens avec le groupe Lempereur ont adhéré à ce partenariat.