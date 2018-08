WLTP : le groupe PSA affirme avoir homologué l’ensemble de ses modèles

Peugeot, Citroën, DS Automobiles et Opel annoncent que tous leurs modèles sont à présent homologués selon WLTP. Le groupe met en avant ses technologiques, notamment le système SCR sur ses moteurs diesel et le FAP sur les essence.

Si certains constructeurs rencontrent de sérieuses difficultés dans l’homologation de leurs modèles selon le protocole WLTP, ce n’est pas le cas chez PSA. Les quatre marques du groupe (Peugeot, Citroën, DS et Opel) annoncent que l’ensemble de leurs modèles ont passé l’épreuve avec succès. Le constructeur assure être parvenu à anticiper la réglementation en misant très tôt sur la technologie SCR (Selective Catalytic Reduction) pour les moteurs diesel et en introduisant plus récemment des filtres à particuliers sur les moteurs essence à injection directe.

Cela signifie qu’il n’y aura pas de rupture dans la commercialisation des modèles, quelles que soient leurs motorisations. Même Opel, qui a rejoint le groupe très récemment, est à jour, comme l’explique Xavier Duchemin, le directeur des ventes, de l’après-vente et du marketing de la marque au blitz : "Nous travaillons depuis plusieurs années déjà à préparer notre gamme à franchir l’étape de l’homologation WLTP, avec pour règle principale que nos clients n’en subissent aucune conséquence. Le résultat est que la mise en vigueur du WLTP au 1er septembre est presque pour nous un non-événement grâce à deux choses indispensables : les voitures qui sont proposées à la commande sont aussi celles qui sont prêtes à être livrées, et cela concerne 100 % de notre gamme."

Opel s’était d’ailleurs distingué sur le sujet bien avant son rachat par PSA en publiant dès juin 2016 les chiffres de consommation WLTP de la nouvelle génération de l’Astra. Les valeurs du Mokka X, du Zafira et de l’Insignia avaient également été révélées par anticipation.

Le groupe PSA s’était quant à lui engagé dans la voie de la transparence en 2015 en publiant sur les sites de ses marques les données de consommation de plus de 1 000 modèles obtenues en conditions de conduite réelles. Ces données, toujours d’actualité, sont basées sur un protocole développé conjointement avec les ONG T&E et France Nature Environnement, le tout étant certifié par Bureau Veritas.