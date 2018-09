Le marché français du VP en bonne santé mais sous pression

Sur ce mois d’août, tous les canaux ont joué un rôle moteur dans la croissance de près de 26 % des immatriculations des VP neuf en France. Avec toutefois un fort effet des canaux tactiques en vue de l’application aujourd’hui du cycle d’homologation WLTP.

Le marché franaçis du VP neuf en a bien connu en août 2018 une croissance record avec 135 066 immatriculations, soit une hausse de 25,81%. Tous les canaux de vente ont vu leurs immatriculations s’accroître, ce qui montre certes une bonne santé du marché automobile français, mais aussi une forte pression sur les canaux tactiques avec l’arrivée du cycle d’homologation WLTP, rendant plus difficile la commercialisation de certains modèles non équipés des technologies adéquates.

Ainsi, le canal des particuliers a vu ses ventes croître de 19,5 % à 63 325 unités. Ces ventes ont ainsi pesé pour près de 47 % des immatriculations totales. Les ventes aux sociétés et administrations ont représenté 16 356 unités (+13,34 %), soit 12 % des immatriculations totales tandis que les loueurs longue durée ont été les pourvoyeurs de 15 795 VP soit + 32,34 % et 11,7 % du total. Ces canaux saint ont ainsi continué de représenter plus de 70 % des immatriculations totales.

18 % des immatriculations en véhicules de démonstration

Mais les canaux tactiques ont joué un rôle moteur dans les immatriculations avec de très fortes croissance observées sur ces derniers. Ainsi, les loueurs courte durée ont pesé pour près de 8 600 immatriculations, soit une hausse de 50 % par rapport à août 2017, tandis que le volume de VP immatriculés en véhicules de démonstration s’est accru de plus de 43 % soit 24 761 unités. Ces derniers ont ainsi représenté pas moins de 18,3 % des immatriculations totales. Sans oublier les VP immatriculés en véhicules constructeurs, soit 2 800 unités, un volume en progression de plus de 32 %. Parmi les constructeurs ayant eu le plus recours aux immatriculations en véhicules de démonstration en août, on retrouve logiquement les mêmes qui ont doublé voire triplé leur volume d'immatriculations total.

Dont les marques de luxe et spécialistes à petit volume parmi lesquelles Suzuki (+ 211 % soit 790 unités sur 2 227 immatriculations), Porsche (+1023 % soit 191 unités sur 856 au total ), Jaguar (215 unités sur 418 immatriculations) ou encore Jeep (+442 % soit 553 unités sur 1 233 VP). De manière plus globale, les marques du groupe FCA se sont largement appuyées sur ces canaux tactiques : Alfa Romeo a fait exploser ses immatriculations auprès des loueurs courte durée (+1286 %) et en véhicules de démonstration (+442 %), avec, en revanche, des ventes sur les canaux sains en recul, tandis que Fiat a misé sur les loueurs courte durée (+198), les véhicules de démonstration (+18 %), tout en conservant une croissance sur les particuliers (+30 %).

Peu de cas de croissance saine

Chez les marques généralistes ont retrouve plusieurs constructeurs dont les immatriculations de véhicules de démonstration ont pesé pour plus de la moitié des immatriculations totales. Parmi lesquelles Nissan, avec +323 % à 4 818 unités ou Mitsubishi avec +698 soit 311 unités. Sans atteindre telles proportions, les immatriculations en véhicules de démonstration ont également bien aidé la marque Smart, avec 37 % des immatriculations en véhicules de démonstration. Chez Volkswagen les immatriculations tactiques ont représenté près de 2 800 unités soit près de 31 % des immatriculations totales, pour Seat et Audi cette proportion atteint respectivement 24 et 25 %.

Seules cinq marques ont vu leurs immatriculations reculer en août, et n’ont pas joué la stratégie d’immatriculations sur les canaux tactiques. Parmi elles, Peugeot (-1,28 %) BMW (-10,72 %), Opel (-21,20 %), Honda (-3,30 %) et Tesla (-19,23 %). Peu de constructeurs également peuvent se targuer d’avoir obtenu en août un croissance saine, c’est à dire réalisée uniquement sur les canaux rentables. On peut citer par exemple Mini (+5,19 % dont une croissance de 12 % sur les particuliers), les marques du groupe Hyundai (dont Kia + 16 % et Hyundai + 26 %), Skoda (43 % dont + 27 % sur les particuliers) ou encore, chez les Français, DS Automobiles (+3,59 %) et Citroen avec une croissance de 28 % soit 12 346 unités dont 6 704 aux particuliers.

Les Français s'en sortent plutôt bien

Les marques française semblent avoir donc plutôt bien anticipé ce passage au cycle WLTP et leur conséquence sur les performances énergétiques de leurs véhicules. De son côté, Renault a enregistré une croissance de 35 % de ses immatriculations soit 24 500 unités. Environ 21 % de ses immatriculations ont été réalisées en tactiques, mais les particuliers ont pesé pour près de 40 % de ses ventes, les sociétés 22 % et les loueurs longue durée 14%. Dacia a rengistré en croissance de 40 % avec une progression sur quasiment sur tous les canaux dont les particuliers (+46,4 %), les sociétés (+87,8 %) mais aussi les VD (+25 %).