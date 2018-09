Rüdiger Ebel nommé directeur des ventes d’Alphabet International

Le loueur longue durée annonce que Rüdiger Ebel succède à Uwe Hildinger au poste de directeur des ventes au niveau international.

Rüdiger Ebel est le nouveau directeur des ventes d’Alphabet International depuis le 1er septembre 2018. Il occupait dernièrement le poste de responsable des nouveaux marchés du loueur longue durée et a contribué à ce titre à l’élargissement de la couverture mondiale de l’entreprise, aujourd’hui présente dans 23 pays.

Entré dans le groupe BMW en 1998, il a occupé divers postes au sein de la direction des ventes et du marketing du constructeur et s’est ensuite rapproché du milieu de la LLD en gérant l’intégration post-fusion d’Alphabet et d’ING Car Lease.

Dans ses nouvelles fonctions, Rüdiger Ebel succède à Uwe Hildinger qui occupera le poste de directeur des opérations chez Alphabet GB.