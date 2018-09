Bel été pour le marché japonais

Tous gabarits et types confondus, le marché japonais a gagné 3,27 % en juillet et 2,51 % en août 2018. Depuis janvier, plus de 3,5 millions de véhicules ont été immatriculés.

Une relative stabilité. En effet, même si les chiffres sont positifs, le marché japonais, tous gabarits et types confondus, ne connaît pas de grandes variations. Ainsi, après une croissance de 3,27 % en juillet, la progression a été de 2,51 % en août. Depuis janvier, les immatriculations dépassent déjà 3,53 millions d'unités.

Dans ce contexte, sur le seul mois d'août, 364 216 véhicules ont pris la route dans l'archipel, dont 233 358 véhicules (voitures, camions, bus) de plus de 660 cm3, contre 233 810 un an plus tôt. 452 immatriculations de moins sur la période principalement à cause de la chute des ventes de bus (971 au lieu de 1 778) et de camions (32 032 contre 35 863). Les seuls VP ont gagné 2,1 %, mais la performance de ce mois d'août 2018 est à mettre à l'actif des midjets qui ont progressé de 7,7 % en atteignant 130 858 unités contre 121 497 un an plus tôt.

Le marché japonais au cumul à fin juillet 2018

Source : JAMA