Olivier Marquer à la tête des ventes d'Opel France

Olivier Marquer succède à Arnaud Treille à la direction des ventes d’Opel France. Ce dernier intègre le siège de PSA à la direction Sales and Marketing Office (DMSO).

En fait, Olivier Marquer et Arnaud Treille échangent leur poste. En effet, après quatre années passées à la tête de la direction des ventes d’Opel France, Arnaud Treille devient Sales Engineering Manager au sein de DSMO (Direction Sales and Marketing Office) au sein du siège de PSA, en remplacement d’Olivier Marquer qui devient donc directeur des ventes d'Opel France.

Diplômé de l’Ecole nationale des Ponts et Chaussée, Olivier Marquer a intégré le groupe PSA en 1998. Il réalise son parcours professionnel dans différentes directions du groupe telles que le commerce, le marketing ou encore la qualité/performance et système d’excellence. Olivier Marquer a également occupé la fonction de directeur de site PSA Retail entre 2011 et 2014 et retrouve ainsi le marché français qu’il connaît très bien.

"Toute l’équipe Opel France remercie chaleureusement Arnaud et lui souhaite pleine réussite dans ce nouveau challenge au sein du groupe PSA", a indiqué Opel France dans un communiqué.