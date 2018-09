Le C5 Aircross va débuter à 24 700 euros

Le nouveau SUV Citroën, dont les commandes ouvrent aujourd'hui, voit sa gamme débuter à 24 700 euros. Les premières livraisons sont annoncées pour le dernier trimestre 2018.

Star du prochain Mondial de l'Automobile et du stand Citroën, le C5 Aircross dévoile aujourd'hui ses prix et la structure de sa gamme pour le marché français qui repose sur quatre niveaux de finitions : Start, Live, Feel et Shine. La gamme essence débutera à 24 700 euros en finition Start et équipée du bloc 1.2 Pure tech de 130 ch. Il faudra compter 36 250 euros pour la version la plus haute, baptisée "Shine", équipée par le bloc Puretech 180 ch associé à la boîte automatique EAT8.

Quant au diesel, l'accès demandera 28 900 euros pour un C5 Aircross en finition Live motorisé par le 1.5 BlueHDi 130 ch. En haut de cette gamme diesel se place le bloc Blue HDi 180 ch en finition Shine pour 39 150 euros.

Citroën propose également une gamme dédiée aux professionnels, en essence et en diesel, disposant de deux finitions : Business et Business+. Les tarifs s'échelonnent de 28 300 à 35 700 euros en essence et de 30 700 à 38 600 euros en diesel.

Présenté en grandes pompes le 24 mai dernier au domaine de Saint-Cloud, près de Paris, ce C5 Aircross est un jalon important dans le plan de relance de la marque aux chevrons. Distribué, à terme, dans 92 pays, ce SUV compact doit accélérer encore l'internationalisation de Citroën. Pour Xavier Peugeot, directeur du produit de la marque, Citroën doit "changer de braquet" sur le sujet. "Nous souhaitons que l'international représente 45 % de nos ventes totales en 2020 contre 26 % aujourd'hui", avait-il alors déclaré.

Fabriqué en Chine depuis près d'un an, les C5 Aircross qui rouleront en Europe seront fabriqués à Rennes, où le groupe PSA a investi plus de 100 millions d'euros pour l'accueillir. Citroën a prévu de produire 110 000 unités en 2019, auxquelles s'ajoutent 60 000 à 70 000 exemplaires en Chine. L'Hexagone devrait absorber 22 % de cette production (170 000 à 180 000 unités), soit environ 40 000 unités, selon les chiffres donnés par Linda Jackson, directrice générale de Citroën, lors de la présentation du modèle.