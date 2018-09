Le groupe Parot recrute

Premier groupe de distribution français coté en Bourse, l'opérateur cherche à étoffer ses équipes en recrutant notamment un directeur général délégué adjoint aux finances.

C'est via un réseau social professionnel que le groupe Parot a fait savoir qu'il cherchait à étoffer son équipe dirigeante en recrutant un/une directeur/directrice général(e) délégu (e) adjoint(e) aux finances.

Un poste voué à "mener la politique financière et amenant à participer à la détermination des objectifs financiers et stratégiques dans le cadre de la croissance du groupe et des acquisitions réalisées", explique notamment le groupe dans l'annonce parue.

Pour rappel, le groupe Parot est le premier groupe de distribution français coté en Bourse. Ambitieux, le groupe rappelle également qu'il compte se développer sur trois axes stratégiques définis : le déploiement national, le marché de l'occasion et la transition numérique avec notamment le lancement de zanzicar.fr en juin 2017.





Le groupe Parot est classé 51e opérateur du Top 100 du JA avec 6 993 VN écoulés l'an passé pour un CA de 440 millions d'euros enregistrés.