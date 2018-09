GarageScore au Mondial de l'Auto

La solution digitale de management de la satisfaction client et diffusion d'avis sur le Net tiendra un stand sur Mondial Tech qui se déroulera en marge de l'événement parisien.

GarageScore, solution digitale de management de la satisfaction client et diffusion d'avis sur Internet, frappe fort en cette rentrée 2018. En effet, toute l'équipe de la jeune entreprise tiendra un stand sur Mondial Tech du 2 au 6 octobre, en marge du salon de l'Automobile de Paris.



"Cet événement est l'occasion à ne pas manquer pour les professionnels de la mobilité afin de découvrir les dernières nouveautés et bénéfices de la solution, sur lesquels travaille ardemment toute l'équipe", explique GarageScore dans un communiqué.

Au cours de ces cinq journées, GarageScore organisera notamment des workshops et des présentations en direct autour du suivi et du traitement des clients mécontents, de la détection et la conversion de projets d'achats ou la reprise en main et la maîtrise de l'e-réputation.