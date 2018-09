Nouvelle chute du marché VO en août

Après un léger rebond en juillet, le marché de l'occasion est retombé dans ses travers en août (-6,4 %) et accuse toujours un retard depuis janvier (-1,7 %). Au regard du marché du neuf, un rebond est espéré en septembre…

Il ne fallait pas croire à la hausse du mois de juillet qui avait vu le marché de l'occasion, au bénéfice de deux jours ouvrés supplémentaires, se refaire une santé (+1,7 %). Non. Le marché de la seconde main est retombé dans ses travers en août en reculant de 6,4 % et en signant même le pire mois d'un exercice qui n'aura progressé que deux fois sur huit (avril et juillet). Logiquement, le marché de l'occasion recule depuis janvier de 1,7 % avec 3 799 218 immatriculations. Reste à savoir ce que nous réservent les quatre derniers mois de l'année sur le marché de l'occasion…

Au cours du deuxième mois de l'été, les marques françaises, et en particulier Renault (-9,5 %) et Peugeot (-6,7 %), auront souffert. Chez les importées, toutes les grandes enseignes ont également souffert, particulièrement Opel (-11,5 %).

Seules, et c'est une habitude, Dacia (+14,2 %), Skoda (+11 %), voire Toyota (+2,7 %) et Nissan (+2,3 %) sortent la tête de l'eau.





Par ailleurs, dans un contexte aussi difficile que le marché de l'occasion en août, il ne fallait pas s'attendre à des miracles, quelle que soit la catégorie d'âge. Si les VO de plus 5 ans pèsent toujours 65 % du marché en août, il est toutefois appréciable de noter que les différentes catégories d'âges de ces VO continuent de reculer et notamment celle concernant les VO âgés de 5 à 8 ans, la plus importante du marché (-7,6 %).

En revanche et de leurs côtés, si les VO très récents, moins de 6 mois, subissent un coup d'arrêt notable (-2,7 %), les VO récents entre 1 et 2 ans n'ont pas progressé en août (-0,2 %). Seules la catégorie des VO âgés de 2 à 4 ans, 53 489 unités au total, maintient un certain dynamisme (+6,3 %).

Août 2018 8 mois 2018 Marque Volume % %Var Volume % %Var TOTAL MARCHE 412 652 100,00 -6,4 3 799 218 100,00 -1,7 Renault 88 754 21,5 -9,5 814 830 21,4 -5 Peugeot 77 419 18,80 -6,70 702 928 18,50 -2,5 Citroen 48 674 11,80 -0,8 446 667 11,80 -4,0 Volkswagen 30 520 7,40 -6,1 285 846 7,50 -0,6 Audi 15 715 3,80 -7,6 147 284 3,90 -2,0 BMW 14 915 3,60 -6,1 143 666 3,80 +0,1 Ford 15 375 3,70 -8,6 142 978 3,8 -4,6 Mercedes 13 926 3,40 -4,5 136 828 3,60 +3,1 Opel 14 190 3,40 -11,5 132 414 3,50 -4,3 Nissan 11 299 2,70 +2,3 107 412 2,80 +8,6 Fiat 11 468 2,80 -6,9 104 919 2,80 -0,8 Toyota 10 880 2,60 +2,7 95 165 2,50 +4,5 Dacia 8 207 2,00 +14,2 72 629 1,90 +22,0 Seat 5 886 1,40 -4,2 52 485 1,40 -0,4 Mini 4 974 1,20 +2,5 44 040 1,20 +6,3 DS 4 659 1,10 -2,3 41 684 1,10 -0,5 Hyundai 3 792 0,90 +4,4 34 725 0,90 +5,3 Kia 3 489 0,80 +4,2 31 714 0,80 +8,0 Suzuki 3 159 0,80 -4,9 28 504 0,80 +5,0 Alfa Romeo 2 848 0,70 -10,9 25 703 0,70 -8,6 Skoda 2 424 0,60 +11,0 21 202 0,60 +14,5 Volvo 2 256 0,50 -0,6 20 795 0,50 +2,7 Source AAA

Immatriculations VO par âge en août 2018

Age véhicule Volume Août 2018 PDM (en %) Evolution (en %) Volume Jan-Août 2018 PDM (en %) Evolution (en %) Moins de 6 mois 22 107 5,4 -2,7 198 270 5,2 3,5 De 6 mois à 1 an 15 987 3,9 -0,1 188 280 5 3,2 1 à 2 ans 29 757 7,2 -0,2 262 593 6,9 6,7 2 à 4 ans 53 489 13 6,3 476 980 12,6 7,7 4 à 5 ans 23 085 5,6 -0,5 212 805 5,6 0,7 5 à 8 ans 56 444 13,7 -11,1 529 896 13,9 -6,2 8 à 15 ans 129 598 31,4 -7,6 1 173 248 30,9 -4,3 Plus de 15 ans 82 175 19,9 -13,6 757 146 19,9 -5,2

Source AAA