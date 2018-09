Mopar lance une nouvelle assurance pneumatique

La marque après-vente du groupe FCA offre une assurance valable deux ans après l’achat sur les pneumatiques issus de son réseau de réparateurs agréés.

Mopar, marque du groupe FCA dédiée à l’après-vente, propose à ses clients un nouveau service : FCA Assurance Pneumatiques 2 ans. La prestation prévoit la prise en charge gratuite du remplacement et du montage/équilibrage du pneumatique ayant subi un dommage accidentel (crevaison, accident et vandalisme) durant deux ans, à partir de la date d’achat. L'offre est valable pour toutes les marques du groupe ((Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Jeep et Fiat Professional) dans la limite de 200 euros TTC par sinistre (dans la limite d’un sinistre sur la période de garantie) et sans coefficient de vétusté.

Cette assurance garantit les pneumatiques été ou hiver achetés et montés auprès du réseau agréé FCA après-vente dans le cadre d’un remplacement. Elle concerne aussi bien les pneumatiques de véhicules particuliers que ceux des utilitaires légers jusqu’à 3,5 tonnes, professionnels compris et de toutes les marques du groupe (Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Jeep et Fiat Professional). Pour pouvoir en bénéficier, le client doit présenter au réparateur agréé la facture de l’achat portant la mention "FCA Assurance Pneumatique 2 ans offerte’’.

L’assurance ne s’applique toutefois pas aux pneumatiques montés sur le véhicule neuf au moment de sa vente, ni aux roues complètes en tôle ou aluminium. Cette nouvelle offre s’inscrit dans la stratégie du groupe qui entend optimiser la fidélisation de sa clientèle et développer ses ventes additionnelles, sachant qu’un tiers des entrées en atelier concernent l’achat ou le remplacement de pneumatiques.