Le groupe Faurie partenaire du CA Brive

Après le groupe Tressol-Chabrier avec le MHR, c'est au tour d'un autre groupe de distribution de premier plan de s'associer aux valeurs de l'Ovalie.

Nombreux sont les groupes de distribution automobiles qui souhaitent s'investir dans les clubs de sport professionnels via des partenariats où leurs enseignes sont mises en avant. Dans le football, les initiatives sont nombreuses avec les groupes Baldassari ou Lempereur, lesquels, via Hyundai, se sont rapprochés de leurs équipes locales, l'OM et le RC Lens par exemple.





De telles initiatives existent aussi dans le rugby où les clubs de Top 14 sont de véritables attractions locales, voire nationales. Ainsi, le groupe Parot est partenaire de Bordeaux-Bègles, le groupe Maurin de l'Usap (Perpignan) et le groupe Tressol-Chabrier vient d'annoncer un nouveau partenariat avec le MHR la semaine dernière.

C'est également le cas du groupe Faurie, qui a renouvelé pour cette nouvelle saison le partenariat le liant au CA Brive pour 2018/2019. Fidèle partenaire du club champion d'Europe 1997, le groupe Faurie a accueilli quatorze joueurs et membres du staff de l'équipe professionnelle à la concession Garage Beauregard de Brive pour leur remettre les quatorze Kadjar.

"Il est important pour nous de montrer au club notre soutien et notre confiance, nous sommes donc ravis de poursuivre cette année encore notre partenariat avec le CA Brive", a précise Marc Faurie, président du groupe éponyme.