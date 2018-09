L'Allemagne affiche une forte poussée des immatriculations en août 2018 avec une croissance de 25 % et 316 405 unités.

Les immatriculations s'envolent de 25 % en Allemagne en août 2018

Les marchés européens n'échappent pas à la flambée des immatriculations liées à l'entrée en vigueur des nouvelles normes d'homologation. L'Allemagne a vu ses cartes grises flamber de 25 %.

Après le marché français et le bond de 40 % des immatriculations sur le mois d'août 2018, l'Allemagne affiche également une forte poussée sur ce mois d'été avec une croissance de 25 % et 316 405 unités. La Fédération des constructeurs allemands et des importateurs met cette envolée sur le compte du durcissement par l'Union européenne, à partir de septembre, de tests d'homologation des véhicules neufs (WLTP).

Selon plusieurs experts, ce changement a poussé certains constructeurs à accorder de gros rabais en août sur des véhicules qui n'auraient pas pu être commercialisés à partir de septembre, ou bien à les faire immatriculer auprès de leurs propres concessionnaires afin de les écouler plus tard.

Les marques allemandes ont connu des évolutions contrastées, Porsche (+ 61%), Volkswagen (+ 46%) et Audi (+ 45%), trois marques du groupe VW, affichant les meilleures hausses, tandis que les marques de haut de gamme BMW (+3%) et Mercedes (-11%), ainsi qu'Opel (-5%), filiale de PSA, se sont moins bien comportées que le marché, a détaillé de son côté l'agence allemande de l'automobile KBA.

Renault a progressé sur un mois de 102%, signant la meilleure performance parmi les marques importées, devant Seat (+93%).

Les ventes de véhicules de type compact (+11%) représentent la plus forte part de marché (21%), mais les 4x4 urbains (SUV) font désormais presque jeu égal, avec des ventes ayant bondi de 49% sur un an en août, pour atteindre près de 20% de part de marché.

Un total de 2,47 millions véhicules ont été immatriculés sur les huit premiers mois de l'année, une hausse de 6,4% par rapport à cette même période en 2017, précise le VDIK.

Dans ce total, environ 916 500 voitures ont été vendues à des particuliers, ce qui correspond à une augmentation annuelle de 12%. Profitant d'un mois d'août exceptionnel, les ventes de modèles diesel ont aussi rebondi de 8%, mais elles affichent un recul de 16% depuis janvier. La part de marché du diesel est tombée à 32,2%, poursuivant son déclin trois ans après l'éclatement du scandale des moteurs diesel truqués chez Volkswagen.