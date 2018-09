La Toyota Corolla Touring Sports dévoile son jeu

Les premiers clichés de la version break de la nouvelle Toyota Corolla, anciennement Auris, viennent d’être publiés. Sa première apparition publique est prévue pour le Mondial de l’Automobile de Paris.

Maintenant que la page Auris est tournée, Toyota embraye sans plus attendre sur le dossier Corolla. La nouvelle offre de la marque nippone sur le segment C sera présentée en première mondiale lors du Mondial de l’Automobile de Paris dans sa version Touring Sports. En attendant l’événement, les premiers clichés du véhicule viennent d’être diffusés.

Extérieurement, le break rompt avec le style conservateur, pour ne pas dire sans saveur, de son prédécesseur. Les lignes semblent plus équilibrées et plus en phase avec les attentes des clients européens. Toyota ne manque d’ailleurs pas de rappeler que la Corolla Touring Sports a été créée et développée sur le Vieux Continent. Le centre de design de Zaventem, en Belgique, a été mis à contribution. Cette mue stylistique se vérifie également à bord avec une planche de bord relativement épurée dominée par un écran central imposant.

Toyota insiste également sur les aspects pratiques du véhicule. On apprend ainsi que le volume de coffre s’élève à 598 litres et que l’allongement de l’empattement (2 700 mm au total) est synonyme de meilleure habitabilité au niveau des places arrière. Les occupants pourront aussi apprécier les équipements technologiques proposés par Toyota, comme l’instrumentation 3D, l’affichage tête haute, la recharge sans fil pour téléphone mobile ou encore le système multimédia Toyota Touch.

Pour animer le tout, deux blocs hybrides sont au catalogue. La Corolla Touring Sports est proposée avec le 1,8 l de 122 ch et le 2,0 l de 180 ch. Le moteur turbo essence 1,2 litre de 116 ch disponible sur certains marchés ne sera pas commercialisé en France.