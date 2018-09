PGA se développe avec Nissan

Le premier groupe de distribution hexagonal a mis la main sur les affaires Nissan de Maubeuge et Cambrai du groupe Conraux. Ce dernier avait déjà cédé les panneaux Renault au groupe GGP.

Tour de passe-passe entre les groupes PGA et GGP (Grand Garage du Palais). En effet, nous annoncions au printemps dernier que le groupe GGP, créé par Jean-Marie Zodo et aujourd'hui dirigé par Michel Cordier, reprenait les affaires Renault-Dacia de Guise et Cambrai (62), et vraisemblablement les panneaux Nissan de Maubeuge et Cambrai également distribués par le groupe Conraux.

Ces deux affaires vont finalement intégrer le groupe PGA, selon Nissan qui nous informe de la reprise de ces deux sites existant sous la dénomination commerciale CDMVA. C'est un nouveau renforcement pour le premier groupe de distribution automobile français (138 697 VN, 122 358 VO en 2017) qui avait repris également cet été Kia à Maubeuge sous l'enseigne Automobiles Colau.