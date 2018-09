Marché : pas de surprise en août

Le marché de l'occasion est retombé dans ses travers en août (-6,4 %) et accuse toujours un retard depuis janvier (-1,7 %). Les quatre derniers mois de l'année devraient être meilleurs malgré tout…

Il ne fallait pas croire à la hausse du mois de juillet qui avait vu le marché de l'occasion, au bénéfice de deux jours ouvrés supplémentaires, se refaire une santé (+1,7%). Non. Le marché de la seconde main est retombé dans ses travers en août en reculant de 6,4 % et signant même le pire mois d'un exercice qui n'aura progressé que deux fois sur huit (avril et juillet). Logiquement, le marché de l'occasion recule depuis janvier de 1,7 % avec 3 799 218 immatriculations. Mais reste à savoir ce que nous réserve les quatre derniers mois de l'année sur le marché de l'occasion …

Au cours du deuxième mois de l'été, les marques françaises, et en particulier Renault (-9,5 %) et Peugeot (-6,7 %) auront souffert. Chez les importées, toutes les grandes enseignes ont également souffert, et particulièrement Opel (-11,5 %).

Seules et c'est une habitude, Dacia (+14,2 %), Skoda (+11 %), voire Toyota (+2,7 %) et Nissan (+2,3 %) sortent la tête de l'eau.