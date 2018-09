Les vieux VO reculent et les récents stagnent

Pour la première fois depuis longtemps, les VO récents ne progressent plus. Seules les occasions âgées de 2 à 4 ans entretiennent un certain dynamisme (+6,3 %).

Dans un contexte aussi difficile que le marché de l'occasion en août, il ne fallait pas s'attendre à des miracles, surtout quand l'ensemble du marché dévisse à 6,4 %.

Si les VO de plus 5 ans pèsent toujours 65 % du marché, il est toutefois appréciable de noter que tous les segments d'âges de ces "vieux VO" continuent de reculer. A commencer par le segment des Vo âgés de 5 à 8 ans, le plus important, lequel perd en août 7,6 %. Au total, c'est un recul notable de -10,3%, à 269 218 unités pour tous les VO âgés de plus de 5 ans.

En revanche, si leurs progressions étaient sensibles depuis quelques mois, les VO récents ont subi le mois d'août. En effet, ce sont avant tout les VO de moins de 6 mois qui prennent de plein fouet la "claque estivale" en reculant de 2,7 %. Stagnation pour les VO de 1 à 2 ans tandis que seule la catégorie des VO âgés de 2 à 4 ans, 53 489 unités au total, maintient un certain dynamisme (+6,3 %).

Immatriculations VO par âge en août 2018

Age véhicule Volume Août 2018 PDM (en %) Evolution (en %) Volume Jan-Août 2018 PDM (en %) Evolution (en %) Moins de 6 mois 22 107 5,4 -2,7 198 270 5,2 3,5 De 6 mois à 1 an 15 987 3,9 -0,1 188 280 5 3,2 1 à 2 ans 29 757 7,2 -0,2 262 593 6,9 6,7 2 à 4 ans 53 489 13 6,3 476 980 12,6 7,7 4 à 5 ans 23 085 5,6 -0,5 212 805 5,6 0,7 5 à 8 ans 56 444 13,7 -11,1 529 896 13,9 -6,2 8 à 15 ans 129 598 31,4 -7,6 1 173 248 30,9 -4,3 Plus de 15 ans 82 175 19,9 -13,6 757 146 19,9 -5,2

Source AAA