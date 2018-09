Quels sont les véhicules les plus recherchés sur le marché VO ?

Retrouvez le hit-parade des véhicules les plus vendus sur le marché de la seconde main en 2018. Un top 10 qui fait la part belle aux représentants nationaux certes, mais la percée de modèles plus récents est aussi notable…

Pas de surprise au moment de dresser la liste des 10 modèles les plus vendus sur le marché de l'occasion. Cocorico, ce Top 10 fait la part belle aux modèles nationaux avec 8 de nos représentants répertoriés. Seules les Volkswagen Golo (7ème) et Polo (8ème) viennent se glisser dans ce classement. En outre et depuis le début de l'exercice, la Golf se place même 5ème modèle le plus vendu en France.

On notera également que les modèles les plus récents de ce classement, à savoir les Clio IV et la Peugeot 208, sont les seuls à progresser en août comme depuis le début de l'année. Preuve une fois encore que le marché de l'occasion fait la part belle aux VO récents aux détriments des vieux VO. Il est à parier que d'ici peu et au train où se transforme le marché de l'occasion, ce Top 10 sera bien différent d'ici quelques mois…





Modèles Volume Août 2018 Variation (en %) PDM (en %) Volume Jan-Août 2018 Variation (en %) PDM (en %) Renault Clio 11 656 -23 2,82 112 573 -16,50 2,96 Peugeot 206 10 912 -16,94 2,64 98 692 -11,60 2,60 Renault Clio IV 9 844 18,09 2,39 82 809 21,42 2,18 Peugeot 208 8 773 14,23 2,13 72 696 19,85 1,91 Peugeot 207 7 827 -7,24 1,90 68 764 -1,81 1,81 Renault Clio III 7 654 -8,46 1,85 68 263 -5,99 1,80 VW Golf 7 528 -17 1,82 71 424 -12,14 1,88 VW Polo 7 401 -11,03 1,79 67 641 -1,92 1,78 Renault Scenic 6 716 -24,93 1,63 63 704 -19,06 1,68 Peugeot 307 6 626 -17,75 1,61 61 618 -12,28 1,62

Source AAA