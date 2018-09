Jean Chavane à la tête du VO de Mercedes-Benz Vans

Mercedes-Benz Vans annonce la promotion de Jean Chavane, actuel responsable du département ventes flottes utilitaires, au poste de responsable des ventes VO.

Jean Chavane(48 ans), actuellement responsable du département ventes flottes utilitaires de Mercedes-Benz Vans, occupe depuis le 1er septembre le poste de responsable des ventes VO pour le compte du constructeur. Il succédera à Nicolas Lambert, qui a été nommé en mai dernier responsable du projet Mobility@Vans chez Mercedes-Benz Financial Services France.

Titulaire d’un DUT marketing et commerce, Jean Chavane a intégré le groupe Daimler en 1995 au sein de la filiale Mercedes-Benz VI Paris, à Saint-Denis, (93) à des fonctions commerciales VO et VN (VUL et VI). Il a ensuite intégré le siège en 2011 avec la responsabilité des ventes grands comptes VUL.