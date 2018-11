MaaS Global veut un système mondial de location courte durée

La start-up qui aspire à transformer la mobilité dans les villes se concentre sur un projet de location de véhicules. Un accord que MaaS Global envisage à l'échelle mondiale.

MaaS Global n'entend pas se couper de la voiture, bien au contraire. La start-up finlandaise, devenue célèbre pour son application de service de mobilité Whim, a entamé des négociations qui doivent aboutir à l'intégration d'une formule de location traditionnelle de véhicules. "Nous aurons prochainement une solution de location valable à travers le monde", a assuré Sampo Hietanen, le co-fondateur de MaaS Global, dans un entretien accordé au Journal de l'Automobile, ce 2 novembre 2018.

Cette initiative est née de l'observation. Le MaaS (mobilité-as-a-service) garantit des solutions de déplacements dans les grandes villes en fédérant les différents opérateurs locaux sur une plateforme utilisateur dont le rôle est de fonctionner comme un guichet unique. Un système poussé à son extrême qui doit convaincre les populations urbaines d'abandonner leurs véhicules individuels, "Or, il y a toujours des besoins de mobilité le week-end qui nécessitent l'utilisation d'une voiture sur des durées plus longues, reconnaît Sampo Hietanen, nous devons donc y répondre." Raison de sa recherche récente de partenaires loueurs.

Cap sur les Etats-Unis

Des relations avec ce secteur, MaaS Global en entretient déjà à de petites dimensions. Avis et Hertz Enterprise font notamment partie des références. Au début de l'été 2018, la société finlandaise s'est même rapprochée d'ALD Automotive, dans un autre registre. Il s'agissait alors de constituer une modeste flotte de véhicules afin de lancer son propre service d'autopartage. "Il est encore trop tôt pour tirer un bilan de ce service, mais les premiers retours sont assez positifs", s'est félicité le co-fondateur.

Présent dans un nombre croissant de villes européennes, MaaS Global va découvrir Singapour, dès le début 2019, à la faveur d'un contrat avec ComfortDelGro, géant local qui revendique une place parmi les plus grands acteurs mondiaux du transport terrestre de personnes. "Nous allons aussi nous implanter aux Etats-Unis, en 2019, assure Sampo Hietanen. Nous étudions plusieurs possibilités de villes, telles que Miami et Portland." La jeune pousse nordique, co-lauréate de la première édition de l'European Start-up Prize en 2018, n'oublie pas pour autant le Vieux Continent. Les métropoles de Milan et Turin se sont en effet montrées disposées à avancer. A suivre.